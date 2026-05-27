27 мая 2026 в 11:38

Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню

Роскачество: яркий блеск является признаком спелой черешни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Яркий блеск и зеленая плодоножка являются признаками спелой черешни, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Матовая поверхность и отсутствие плодоножки — признаки длительного хранения ягоды.

Прежде всего специалисты рекомендуют оценивать внешний вид и цвет плодов. Стоит отдавать предпочтение ягодам с насыщенным, равномерным окрасом, характерным для сорта, — рассказали в ведомстве.

Качественная ягода должна быть твердой и упругой на ощупь. Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, также лучше избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника.

