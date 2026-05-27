27 мая 2026 в 12:32

Замглавы МИД России Панкин: ЕАЭС стал центром экономического притяжения мира

Евразийский экономический союз — один из ключевых центров экономического притяжения в формирующемся многополярном мире, заявил RT заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. По его словам, страны ЕАЭС открыты к диалогу со всеми государствами, с которыми у них сложились взаимоуважительные и равные отношения. Такой подход расширяет круг партнеров союза, отметил дипломат.

ЕАЭС, безусловно, стал одним из значимых центров экономического притяжения того самого активно формирующегося многополярного мира. Хочу сказать, что в основе этого готовность слышать и слушать всех тех, кто угрозам санкций, вторичного давления, безумных пошлин предпочитает взаимное уважение и диалог на равных. Это основа наших отношений, — отметил Панкин.

Ранее Панкин сообщил, что объем взаимной торговли внутри ЕАЭС вырос в два раза с 2014 года. Помимо этого, неэнергетический экспорт РФ на рынке партнеров союза увеличился более чем на 20% c 2021 года.

