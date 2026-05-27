Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 10:07

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Человек погиб в результате крушения самолета Ан-2 в Казахстане

Самолет Ан-2 Самолет Ан-2 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства транспорта Казахстана. В результате авиакатастрофы погиб один человек.

27 мая в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2 <...>. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи, — заявили в Минтрансе.

На борту Ан-2 находились два члена экипажа. В пресс-службе сообщили, что один из пилотов погиб, а второго сотрудники департамента по ЧС извлекли из-под обломков. Он находится в сознании.

Ранее в Красноярском ГУ МЧС России сообщили, что в районе населенного пункта Осиновый Мыс самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в 14:50 в понедельник, 25 мая, в Богучанском муниципальном округе. На борту находились сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края. Два человека получили травмы.
Страны СНГ
Казахстан
самолеты
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ
Стало известно, почему сценарист «Симпсонов» захотел стать президентом США
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Скончался известный медиамагнат
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.