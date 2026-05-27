Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства транспорта Казахстана. В результате авиакатастрофы погиб один человек.

27 мая в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2 <...>. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи, — заявили в Минтрансе.

На борту Ан-2 находились два члена экипажа. В пресс-службе сообщили, что один из пилотов погиб, а второго сотрудники департамента по ЧС извлекли из-под обломков. Он находится в сознании.Ранее в Красноярском ГУ МЧС России сообщили, что в районе населенного пункта Осиновый Мыс самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку . Инцидент произошел в 14:50 в понедельник, 25 мая, в Богучанском муниципальном округе. На борту находились сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края. Два человека получили травмы.