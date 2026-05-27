Торговые войны США и Китая «ударили» по российским бодибилдерам

Бодибилдеры из России обвинили США и КНР в ухудшении качества стероидов

Торговые войны между США и Китаем негативно сказались на российском бодибилдинге, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, спортсмены, употребляющие запрещенный допинг, столкнулись с низким качеством стероидов и поддельными образцами, что повышает риск серьезных проблем со здоровьем.

Большая часть спортивной фармакологии в России представляет собой стероидные соединения, которые без назначения врача наносят значительный вред организму. С 2025 года качество сырья для нелегального производства таких веществ, которое поступало в основном из Китая, заметно снизилось.

Бодибилдеры, принимавшие препараты вне медицинского контроля, отметили ухудшение ситуации после ужесточения КНР контроля над химическими прекурсорами на фоне торговых разногласий с США. Это усложнило логистику и привело к появлению на рынке некачественной продукции и подделок. Спортсмены отмечают в том числе появление абсцессов и воспалительных процессов.

Ранее футболист Антон Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате допинг-пробы, взятой у него во время внесоревновательного тестирования. Сначала игрока отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, но спустя время разрешили вернуться к тренировкам и участию в матчах.

