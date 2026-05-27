27 мая 2026 в 11:47

Суд вынес приговор москвичке, которая забила кальян на куличе

Суд приговорил к трем годам колонии девушку, забившую кальян на куличе в Москве

Суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Происходящее она снимала на мобильный телефон, в дальнейшем опубликовав видео в социальных сетях. Преступление россиянка совершила в период испытательного срока.

По приговору суда ей отменено условное осуждение, назначенное за ранее совершенное преступление, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года 25 дней в колонии общего режима, — отметили в ведомстве.

Ранее адвокат Варвара Кнутова сообщила, что девушке, сделавшей кальян на куличе, может грозить реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих. Она объяснила, что у москвички уже имелся назначенный условный срок за хранение более пяти граммов запрещенных веществ.

До этого в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело против 19-летнего местного жителя за публичное оскорбление религиозных чувств верующих. Молодой человек снял на видео и выложил в открытый доступ ролик, на котором он ругается матом на православную икону.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
