Стало известно, что может ждать майнеров криптовалюты в столичном регионе Майнинг криптовалюты в Московском регионе могут запретить до 2032 года

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области до 2032 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает РИА Новости. Это решение направлено на регулирование энергетической нагрузки в регионе.

Рекомендовать установить запрет до 2032 года. Москва, Мособласть и отдельные территории Курской области, — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно, тогда как легально оформлено только около 5,5 тыс. Такие объемы нелегального майнинга создают проблемы и для предприятий, и для обычных граждан, считает он.