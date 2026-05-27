Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:41

Стало известно, что может ждать майнеров криптовалюты в столичном регионе

Майнинг криптовалюты в Московском регионе могут запретить до 2032 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области до 2032 года, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает РИА Новости. Это решение направлено на регулирование энергетической нагрузки в регионе.

Рекомендовать установить запрет до 2032 года. Москва, Мособласть и отдельные территории Курской области, — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно, тогда как легально оформлено только около 5,5 тыс. Такие объемы нелегального майнинга создают проблемы и для предприятий, и для обычных граждан, считает он.

Москва
Власть
криптовалюты
майнинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.