ЦБ России раскрыл позицию по рискам криптовалют

Банк России сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений, сообщает РИА Новости.

Мы считаем, что актив криптовалюты — волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось, — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что юридическое признание криптовалюты не гарантирует доступа наследников к кошельку. Как уточнил генеральный директор компании «АТОМЪ» Глеб Гаус, несмотря на это, такая инициатива станет важным шагом. IT-эксперт отметил, что доступ к аккаунтам в соцсетях и игровым профилям регулируется пользовательскими соглашениями, которые часто запрещают передачу логина и пароля. В частности, нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство, но без приватного ключа или сид-фразы оно бесполезно.