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04 июня 2026 в 10:51

В ЦБ России назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

ЦБ России: Набиуллина не смогла приехать на ПМЭФ из-за больничного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что в связи с этим она не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум, который проходит в КВЦ «Экспофорум».

Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Набиуллина исчезла из обновленной деловой программы ПМЭФ. Она также отсутствует в списках участников традиционной макроэкономической сессии. Вести мероприятие будет глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже приступил к подготовке к ПМЭФ и работает над текстом своего выступления на пленарной сессии. По его словам, российский лидер также участвует в проработке других мероприятий форума.

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Эльвира Набиуллина
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