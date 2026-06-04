В ЦБ России назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ ЦБ России: Набиуллина не смогла приехать на ПМЭФ из-за больничного

Глава Банка России Эльвира Набиуллина находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что в связи с этим она не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум, который проходит в КВЦ «Экспофорум».

Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Набиуллина исчезла из обновленной деловой программы ПМЭФ. Она также отсутствует в списках участников традиционной макроэкономической сессии. Вести мероприятие будет глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже приступил к подготовке к ПМЭФ и работает над текстом своего выступления на пленарной сессии. По его словам, российский лидер также участвует в проработке других мероприятий форума.