В программе ПМЭФ заметили важное изменение Набиуллина не включена в списки участников макросессии ПМЭФ-2026

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отсутствует в обновленной деловой программе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости. Она также отсутствует в списках участников традиционной макроэкономической сессии.

Согласно актуальной версии программы форума, председатель ЦБ больше не указана среди участников дискуссии о возвращении экономики к устойчивому росту в условиях глобальной неопределенности. Эта сессия запланирована на четверг, 4 июня, в рамках ПМЭФ.

Ожидается, что в обсуждении примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Вести мероприятие будет глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. По его словам, очищенной экономики не существует и соприкосновение с политическими проблемами всегда неизбежно. Однако, подчеркнул он, главная часть выступления будет посвящена экономике.