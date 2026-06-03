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03 июня 2026 в 21:09

В программе ПМЭФ заметили важное изменение

Набиуллина не включена в списки участников макросессии ПМЭФ-2026

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина отсутствует в обновленной деловой программе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости. Она также отсутствует в списках участников традиционной макроэкономической сессии.

Согласно актуальной версии программы форума, председатель ЦБ больше не указана среди участников дискуссии о возвращении экономики к устойчивому росту в условиях глобальной неопределенности. Эта сессия запланирована на четверг, 4 июня, в рамках ПМЭФ.

Ожидается, что в обсуждении примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Вести мероприятие будет глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. По его словам, очищенной экономики не существует и соприкосновение с политическими проблемами всегда неизбежно. Однако, подчеркнул он, главная часть выступления будет посвящена экономике.

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Эльвира Набиуллина
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