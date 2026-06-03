Песков рассказал, какие вопросы поднимет Путин на ПМЭФ Песков: Путин во время выступления на ПМЭФ затронет политические вопросы

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, очищенной экономики не существует и соприкосновение с политическими проблемами неизбежно.

Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание, — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что состав участников ПМЭФ свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась. Спецпредставитель президента России назвал форум важнейшим мировым событием, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.