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03 августа 2026 в 11:41

Разведка выяснила, какую «конфетку» ЕС предложит Киеву

СВР: ЕС предложит Киеву участие в европейской политике безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Брюссель намерен предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, сообщается на сайте Службы внешней разведки России. При этом, отмечается, что у Украины не будет права голоса.

Чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот» Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве «конфетки» предложил начать предвступительные переговоры с Украиной. Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса, — говорится в сообщении.

До этого в разведке сообщили, что европейские лидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз. По информации ведомства, у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев.

Ранее стало известно, что Украина может получить дополнительные €8,3 млрд финансирования от Евросоюза в 2026 году с соблюдением ряда условий. В Киеве должны обеспечить верховенство права и провести реформы в сфере борьбы с коррупцией. По имеющейся информации, Киев должен с 2024 по 2027 год получить от Европы свыше €50 млрд. Деньги должны пойти на восстановление и модернизацию страны.

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