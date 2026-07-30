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30 июля 2026 в 11:20

В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд

Евросоюз потребовал от Украины верховенства права для получения еще €8,3 млрд

Фото: IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press
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Украина может получить дополнительные €8,3 млрд финансирования от Евросоюза в 2026 году с соблюдением ряда условий, следует из решения Совета ЕС. В Киеве должны обеспечить верховенство права и провести реформы в сфере борьбы с коррупцией, пишет пресс-служба политического объединения.

Совет ЕС одобрил план для Украины — дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна осуществить, прежде чем она получит новые выплаты денег в рамках Фонда для Украины, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Киев должен с 2024 по 2027 годы получить от Европы свыше €50 млрд. Деньги должны пойти на восстановление и модернизацию страны. Украина уже получила €6 млрд в рамках промежуточного финансирования и семь траншей на сумму в около €21,6 млрд.

Ранее бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что у Вашингтона была возможность остановить конфликт, если бы он прекратил финансировать Киев. По его мнению, нынешняя ситуация в стране может привести к большой войне.

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