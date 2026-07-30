Палаточный отдых компании в Астрахани закончился убийством кирпичом Мужчина до смерти забил знакомого кирпичом на отдыхе в Астрахани

На острове Городской в Астрахани 39-летний мужчина во время палаточного отдыха убил кирпичом 60-летнего знакомого, сообщил Telegram-канал «112». Компания из пяти человек расположилась на природе, однако отдых прервала ссора между двумя приятелями.

Подозреваемый избил оппонента, а затем нанес ему смертельные удары кирпичом по голове. Потерпевший скончался на месте от полученных повреждений. Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в пресс-службе Серовского районного суда Свердловской области сообщили, что местного жителя осудили на шесть лет колонии строгого режима за убийство, поводом для которого послужил спор о гречневой каше. Обвиняемый пояснил, что неоднократно подвергался побоям со стороны потерпевшего, который превосходил его физически.

Кроме того, в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России сообщили, что женщина насмерть забила свою 86-летнюю мать в ходе ссоры. Правоохранители задержали подозреваемую и инициировали уголовное производство по факту случившегося.