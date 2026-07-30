Россиянин убил приятеля из-за гречневой каши Мужчине дали шесть лет колонии за убийство из-за гречневой каши на Урале

Серовский районный суд Свердловской области приговорил к шести годам строгого режима мужчину за убийство, мотивированное разногласием по поводу гречневой каши, сообщила в МАКС пресс-служба инстанции. Злоумышленник заявил, что погибший прежде не раз его избивал и был физически сильнее.

Инцидент произошел 24 декабря 2025 года. Подсудимый, проживавший в квартире приятеля, пришел туда, где хозяин вместе с гостями распивал спиртное. Фигурант тоже выпил с компанией, после чего отправился на кухню, чтобы приготовить себе еду.

В какой‑то момент на кухню зашел один из гостей и стал жаловаться, что ему надоела гречневая каша, и принялся оскорблять человека, который ее готовил. Подсудимый в результате выронил кастрюлю с плиты. Гость попытался схватить его за шею, после чего фигурант схватил нож и нанес ему удар.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил два года условно после нападения с ножом на друга. В результате полученных травм пострадавшему пришлось удалить селезенку.

До этого в Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на девушку на станции метро «Площадь Александра Невского». В отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.