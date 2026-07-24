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24 июля 2026 в 13:10

Оставивший друга без селезенки петербуржец получил приговор

Напавшего с ножом на друга петербуржца приговорили к двум годам условно

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Санкт-Петербурга получил два года условно после нападения с ножом на друга, сообщает Мойка 78. В результате полученных травм пострадавшему пришлось удалить селезенку.

Сообщается, что инцидент произошел 23 ноября 2025 года в квартире на улице Дыбенко. В ходе ссоры фигурант ударил оппонента ножом не менее двух раз в живот и один раз в правую руку.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Потерпевший не имел к нему претензий: он принял извинения и попросил прекратить дело за примирением сторон.

Ранее сообщалось, что в Светогорске Ленинградской области 14-летний подросток напал на 29-летнего мужчину во время ссоры, нанеся ему удар ножом в живот и несколько ударов твердым предметом по голове. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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