Оставивший друга без селезенки петербуржец получил приговор Напавшего с ножом на друга петербуржца приговорили к двум годам условно

Житель Санкт-Петербурга получил два года условно после нападения с ножом на друга, сообщает Мойка 78. В результате полученных травм пострадавшему пришлось удалить селезенку.

Сообщается, что инцидент произошел 23 ноября 2025 года в квартире на улице Дыбенко. В ходе ссоры фигурант ударил оппонента ножом не менее двух раз в живот и один раз в правую руку.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Потерпевший не имел к нему претензий: он принял извинения и попросил прекратить дело за примирением сторон.

Ранее сообщалось, что в Светогорске Ленинградской области 14-летний подросток напал на 29-летнего мужчину во время ссоры, нанеся ему удар ножом в живот и несколько ударов твердым предметом по голове. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.