Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 10:42

Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной

Подросток ударил ножом мужчину во время конфликта в Светогорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Светогорске Ленинградской области 14-летний подросток напал на 29-летнего мужчину во время ссоры, нанеся ему удар ножом в живот и несколько ударов твердым предметом по голове, заявила пресс-служба СК в МАКСе. Ведомство возбудило уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел днем 23 июля в одной из квартир города. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Подозреваемого задержали, а следствие уже направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом. Семейный конфликт произошел после того, как девушка, столкнувшись с домашним насилием, решила уйти от мужа. Инцидент случился в одном из сел Кизилюртовского района.

Также 32-летнего местного жителя Приморского района Санкт-Петербурга задержали после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Женщина потеряла ребенка в результате нападения. Инцидент произошел в квартире дома № 59 на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Регионы
Ленобласть
подростки
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельная авария с военным автомобилем унесла две жизни
«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей
Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Евросоюз обвинили в развязывании третьей мировой войны
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.