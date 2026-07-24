Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной Подросток ударил ножом мужчину во время конфликта в Светогорске

В Светогорске Ленинградской области 14-летний подросток напал на 29-летнего мужчину во время ссоры, нанеся ему удар ножом в живот и несколько ударов твердым предметом по голове, заявила пресс-служба СК в МАКСе. Ведомство возбудило уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел днем 23 июля в одной из квартир города. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Подозреваемого задержали, а следствие уже направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом. Семейный конфликт произошел после того, как девушка, столкнувшись с домашним насилием, решила уйти от мужа. Инцидент случился в одном из сел Кизилюртовского района.

Также 32-летнего местного жителя Приморского района Санкт-Петербурга задержали после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Женщина потеряла ребенка в результате нападения. Инцидент произошел в квартире дома № 59 на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.