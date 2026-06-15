Мать напала на дочь с ножом после расставания с мужем-абьюзером В Дагестане мать ударила ножом дочь за расставание с мужем-абьюзером

Суд назначил жительнице Дагестана условное наказание за нападение на дочь с ножом, передает Telegram-канал Mash. Семейный конфликт разгорелся после того, как девушка, устав от домашнего насилия, решила уйти от своего мужа.

Инцидент произошел в селе Кизилюртовского района. Несколько лет назад девушку выдали замуж за соседа, который начал ее бить. После очередной ссоры она собрала вещи и вернулась к родителям. Мать не поддержала решение дочери, заявив, что та должна терпеть мужа-абьюзера. Между женщинами вспыхнул конфликт, во время которого мать ударила дочь ножом в пах. Девушка серьезно не пострадала, но заявила на мать в полицию.

Ранее сообщалось, что уроженка Казахстана Наталья Калымбетова вернулась на родину, чтобы разобраться со своей давней болью. В 1995 году в Уральске ее изнасиловала и избила группа мужчин. После на свет появилась девочка, от которой пострадавшая была вынуждена отказаться.

До этого в Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.