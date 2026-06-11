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11 июня 2026 в 15:56

Мигрант избил жителя Рязани до потери сознания и ограбил его

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон, пишет «МК в Рязани». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

По данным правоохранителей, задержанный, узнав адрес проживания потерпевшего, представился доверенным лицом хозяйки недвижимости и заявил о необходимости «проверить порядок» в жилище. Попав в квартиру, он начал предъявлять претензии к чистоте и потребовал от молодого человека сделать уборку.

В качестве «залога» злоумышленник попросил смартфон, пообещав вернуть его через час при выполнении требований. Когда молодой человек отказался, на него напали и обокрали. Как выяснилось, подозреваемый — уроженец одной из стран СНГ, недавно прибывший в Рязань на заработки.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Наро-Фоминском городском округе сотрудники полиции задержали мигранта, который напал на жителей частного дома с ножом. В результате происшествия один человек погиб, а еще один получил ранения.

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