Полиция задержала напавшего на людей с ножом в Наро-Фоминске мигранта

В Наро-Фоминском городском округе сотрудники полиции задержали мужчину из ближнего зарубежья, который напал на жителей частного дома с ножом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере «МАКС». В результате происшествия один человек погиб, а еще один получил ранения.

Моими коллегами из полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе, в результате которого один мужчина погиб, а его несовершеннолетний сын госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее в Уссурийске мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Конфликт начался в квартире, затем женщина выбежала в подъезд, пытаясь скрыться, но мужчина догнал ее. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас 44-летний сожитель задержан, полиция проводит проверку.

До этого правоохранители задержали 19-летнего юношу, который чуть не убил двух человек в центре Москвы. Он напал на них с ножом у Большого Спасоглинищевского переулка.