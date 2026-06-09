«Не позорь братьев»: мать выгнала изнасилованную дочку из аула

Уроженка Казахстана Наталья Калымбетова вернулась на родину, чтобы разобраться со своей давней болью. В 1995 году в Уральске ее изнасиловала и избила группа мужчин. После на свет появилась девочка, от которой пострадавшая была вынуждена отказаться. Спустя 30 лет женщина хочет найти свою дочь и наказать насильников. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Занесли в заброшенный дом

Уроженка Западно-Казахстанской области Наталья Калымбетова спустя 30 лет пытается найти свою дочь, рожденную после группового изнасилования. Трагедию женщина перенесла еще в возрасте 17 лет в родном поселке под Уральском.

«Меня маленькую использовали. Это не просто изнасилование. Избили, швыряя меня, за волосы таская, душили меня. В какой-то заброшенный дом занесли. Основные были четверо. Остальных не помню. После того как меня унизили, я только могла успеть сказать: „Я вас посажу“. Когда я это я сказала, они меня еще больше побили», — рассказывала Наталья в своих соцсетях.

«Мама сказала не позорить семью»

Женщина рассказывает, что мать сочла виновной в ситуации именно дочку. При этом Наталья оправдывается, что не гуляла с незнакомцами, а всего лишь сидела в гостях у одноклассницы, где случайно пересеклась с насильниками.

Спустя время девушка поняла, что беременна. На аборт не решилась, а родила ребенка и оставила в доме малютки. Роды были долгими и болезненными и прошли за день до нового года в 1995 году.

«Из аула уехала. Мама меня выпроводила. Сказала: „Не позорь семью, братьев, это будет стыдно для нашей семьи“. Потому что мои братья, то есть ее сыновья, очень хорошо учились, были порядочными», — рассказывает Наталья.

Сначала девушка уехала в Уральск, затем в Алма-Ату, после и вовсе покинула страну. Жила в Таиланде и Вьетнаме.

Наталья Калымбетова Фото: Социальные сети

Полиция сама вышла на связь

Сегодня Наталья вернулась в Уральск и пытается найти и наказать обидчиков. В полиции региона уже возбудили уголовное дело, поскольку данное преступление относится к категории тяжких, срока давности по нему нет. Виновных все еще можно привлечь к ответственности.

«Первый канал Евразия» отмечает, что казахстанская полиция сама связалась с женщиной после того, как та начала публиковать ролики с этой истории на личных страницах в соцсетях.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Все доводы будут изучены в рамках досудебного расследования. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит», — заявил журналистам официальный представитель областного департамента полиции Куангали Нуржан.

Дочь в США

Глава казахстанского фонда «Не молчи» Дина Тансари, которая активно помогала Наталье в поисках дочери, сообщила, что девушка, возможно, найдена. Предполагается, что сейчас она живет в США.

«Друзья, дочь Наташи, предположительно, нашли. Предположительно! Мы не спим уже несколько ночей, ориентируясь на американское время. Сразу направили официальное письмо от нашего общественного фонда. Письмо крайне деликатное. Сейчас вообще очень важно проявить высшую степень деликатности», — пишет Тансари.

Правозащитница опасается, что напор со стороны доброжелателей может оказаться избыточным и девушка может неправильно расценить намерения.

«У Наташи есть шанс встретиться с девочкой. Если девочка захочет, у нее будет возможность задать вопросы, расставить все по местам, познакомиться с братом. У Наташи есть возможность унять эту боль в груди», — отметила глава фонда «Не молчи».

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