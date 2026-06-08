Голые в спортзале: тренер избежал срока по статье о педофилии

В Нижнем Новгороде закрыли уголовное дело против местного тренера, которого ранее обвинили в растлении 13-летнего подростка. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Рассказал маме, что тренер домогается

В Следственном комитете Нижегородской области сообщили, что дело против тренера по боксу Алексея Панихина закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщает программа «Кстати». Ранее коллеги обвиняли мужчину в растлении подростков, а основанием для этого стали видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в зале единоборств.

Эти кадры пришлось скачивать с сервера после того, как в августе 2025 года 13-летний воспитанник Панихина рассказал матери, что наставник, будучи пьяным, пытался склонить его к интиму.

Поскольку мальчика воспитывает одинокая мать, а его ближайший родственник — дядя, находящийся на СВО, защиту и правосудие семье пришлось брать в свои руки. Приехав из части в Нижний Новгород, мужчина начал собственное расследование.

Голые в спортивном зале

Прямых улик по эпизоду с 13-летним подростком не нашлось, но «народное следствие» наткнулось на куда более страшную находку. На кадрах с камер видеонаблюдения спортзала, относящихся к 2023 году, была обнаружена запись, где пьяный Панихин раздевает другого подростка, сам снимает нижнее белье, берет мальчика за руку и уводит вглубь пустого зала.

Когда эти данные попали в поле зрения общественности, тренер предпочел сбежать из Нижнего Новгорода. Позже, пытаясь оправдаться, он назвал компромат «грязным заказом конкурентов», а сам факт того, что он и ребенок находились голыми в спортзале, объяснил тем, что «спортивный зал подразумевает, что люди могут там быть раздеты».

Полиция возбудила дело только после огласки в СМИ. Но после года разбирательств пришла к выводу, что материалов для того, чтобы предъявить обвинение, недостаточно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разговор по понятиям

Когда стало ясно, что следствие зашло в тупик и улик не хватает, в историю вмешался полковник Евгений Макаров, бывший руководитель нижегородского УБОПа и боксер. По его словам, полиция действовала грубо и непрофессионально, требуя от местных ребят из Автозаводского района писать заявления без какой-либо программы защиты свидетелей.

Родственник мальчика, который шел в деле в статусе пострадавшего, рассказал, что им удалось найти другого воспитанника Панихина, который жаловался на приставания тренера еще в 10-летнем возрасте, но тогда его слова не привели к разбирательству. Сейчас этому спортсмену уже 35 лет.

Понимая, что в среде рукопашников мало кто отважится заявить о пережитом насилии со стороны тренера, Макаров и его единомышленники от мира спорта устроили тренеру так называемую стрелку.

На встречу с Панихиным пришло минимум восемь человек. Там он оказался не способен защитить свою «честь и достоинство» перед взрослыми мужчинами.

«Возможность была именно свою честь и достоинство защитить. Потому что рассказывать о том, что якобы мы можем ходить голые по залу, — пойди расскажи еще кому-нибудь. У вас, может, ничего такого, а у нас, у пацанов нормальных, это не приветствуется», — говорит Макаров.

При этом все оппоненты Панихина сошлись во мнении, что тот хотя и избежал уголовного наказания, но потерпел репутационный крах.

«Мы его не стали трогать, потому что ждали, что его арестуют, но он быстро свалил. У него не будет больше никогда ни карьеры, ни имени. Никто детей к нему водить не будет, и с детьми он больше заниматься не будет. Со взрослыми тоже — узкий специфический круг будет ходить к нему заниматься. Он больше не будет никогда ни общественным деятелем, он не будет того статуса в жизни иметь, который у него был», — заключил родственник ребенка, проходившего в деле потерпевшим.

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