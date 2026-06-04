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04 июня 2026 в 13:58

Бодибилдер без штанов: в Воронеже мужчина показывает детворе гениталии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Воронеже местные жители жалуются на соседа, который пристает к детворе на улице. Есть подозрение, что мужчина имеет сексуальный интерес к подросткам и детям младшего возраста. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Показывал гениталии

Судя по публикациям в социальных сетях, история разворачивается в жилищном комплексе «Современник». Местная жительница прислала изданию «Блокнот Воронеж» несколько кадров и видео, которые свидетельствуют о странной коммуникации мужчины с подростками и детьми во дворе.

«На улице 9 Января ходит педофил, по словам жильцов, уже не первый день. Показывает писюн детям, разговаривает с детьми», — поделилась очевидица.

Фотосессия для бодибилдера

Мужчина занимается бодибилдингом и имеет атлетичное телосложение, чем, судя по всему, не стесняется хвастаться перед несовершеннолетними на улице. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Плохие новости», мужчина предстает топлес. Предположительно, он снял кофту и попросил одну из девочек сделать его портретное фото на телефон.

Также в кадре видно другую школьницу, которая снимает происходящее на видео. При этом девочки-подростки пытаются держаться от мужчины на расстоянии.

На другом фото мужчина вовсе предстает перед детьми со спущенными штанами. Вокруг него на фото — четыре мальчика.

Полиция приезжала дважды

Местные жители опасаются отпускать детей одних во двор, а поведение мужчины, судя по фотографиям, становится все более вызывающим от раза к разу.

«Пока кого-то не изнасилует, никто ничего не сделает?» — возмущалась автор, направившая в СМИ материалы.

В комментариях под публикацией Telegram-канала «Блокнот Воронеж» некоторые возмутились, что женщина пожаловалась на ситуацию журналистам, а не обратилась в полицию. Но тут же ей ответили, что полицию вызывали дважды.

«Два раза вызывали, и оба раза оставили без действия, приехали и уехали», — написала пользовательница под ником Яна Казакова.

При этом в похожей истории с уральским бодибилдером Алексеем Сушко мужчина сначала отсидел шесть лет за публичную мастурбацию при ребенке, а после рецидива и вовсе сел на 17 лет.

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