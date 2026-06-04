Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал

Румынский священник и вокалист Кристиан Помохач стал фигурантом нового дела об изнасиловании и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Ранее ему уже удавалось избежать наказания за педофильские преступления. NEWS.ru рассказывает историю опального клирика.

Отлученный клирик

Кристиан Помохач — бывший румынский священник, изверженный из своего сана после скандала 2017 года, когда мужчину обвинили в растлении 17-летнего подростка. Сторона обвинения утверждала, что Помохач предлагал молодому прихожанину интимную близость в обмен на некоторую сумму денег.

Ни факт уголовного разбирательства, ни отлучение от официальной церкви не помешали духовнику продолжить религиозную деятельность. На встречу с ним в городе Алба-Юлия в 2017 году приехали порядка 300 его сторонников. Из-за ажиотажа вокруг мероприятия к месту были стянуты усиленные наряды полиции.

Сам Помохач никак не комментировал вменяемые ему преступления. Своим сторонникам он лишь однажды ответил на поддержку: «Бог в помощь». А в 2019 году его дело было закрыто за истечением срока давности.

Только спустя год Помохач все-таки попал под следствие, но не по педофильской статье. Его приговорили к году отсроченного заключения за налоговое уклонение, передает издание Informat.

Местное издание Point отмечает, что официальное духовенство также критиковало Помохача за практики экзорцизма, порицаемые местной церковью.

Три обыска

3 июня священник с запятнанной репутацией вновь оказался в криминальных сводках. Вечером того же дня мужчина была задержан, а в двух его домах в городе Тыргу-Муреш прошли обыски. Новое обвинение снова связано с детьми.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«3 июня 2026 года под руководством и при содействии прокурора из прокуратуры при суде Тыргу-Муреша сотрудники отдела уголовных расследований Муреша провели обыски в двух домах в муниципалитете Тыргу-Муреш по уголовному делу о совершении преступлений против сексуальной свободы и неприкосновенности. В результате проведенных мероприятий и предъявленных доказательств по делу вечером того же дня 57-летний мужчина был задержан на 24 часа и помещен в следственный изолятор Муреша», — сообщила в среду вечером инспекция полиции округа Муреш.

Предполагается, что сегодня суд отправит его под арест на 30 суток. Сейчас полиция проводит еще три обыска в других локациях для сбора улик. СМИ пишут, что мужчине инкриминируют деяния, совершенные в период с 2022 года.

Какой срок грозит?

СМИ отмечают, что мужчине инкриминируют «добровольные сексуальные взаимодействия» с детьми младше 16 лет. В местном законодательстве разнятся статьи, которые указывают на изнасилование с применением силы или принуждения, и статьи, связанные со случаями, когда несовершеннолетний давал формальное согласие, хотя он и не может дать юридически значимое согласие.

По статье, не связанной с применением силы, мужчине может грозить лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

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