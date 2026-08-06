Украинское командование пыталось укрепить свои политические позиции перед переговорами с Россией атакой на Курскую область в 2024 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, этот тактический ход не принес Киеву ожидаемых результатов, а напротив, обернулся тяжелыми потерями для украинских военных.

Вторжение ВСУ в регионы РФ не повторится. Выводы сделаны. ВС России показали, как биться за Родину. Например, Сергей Чебнев (военнослужащий, Герой РФ. — NEWS.ru) не ушел из Суджи, собрал бойцов. Российские войска показали высокий боевой дух, выучку, пробивались через окружение. А ВСУ были разгромлены, многие осуждены. Все, кто попытается вторгнуться на территорию России, должны знать: они останутся под землей. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Это и произошло с ВСУ. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) пытался усилить вторжением в Курскую область свои переговорные и политические позиции. Но в итоге все закончилось гибелью украинцев. Надо понять, что условия диктует сильный, а слабый их принимает, — высказался Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году обернулось для них самым масштабным провалом со времен окружения в Мариуполе. По его словам, украинское командование серьезно переоценило собственные силы. Он отметил, что для реализации плана Киев создал внушительную группировку войск.