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06 августа 2026 в 10:48

В Госдуме назвали причину вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году

Депутат Колесник: атакой под Курском Киев хотел усилить переговорные позиции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Украинское командование пыталось укрепить свои политические позиции перед переговорами с Россией атакой на Курскую область в 2024 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, этот тактический ход не принес Киеву ожидаемых результатов, а напротив, обернулся тяжелыми потерями для украинских военных.

Вторжение ВСУ в регионы РФ не повторится. Выводы сделаны. ВС России показали, как биться за Родину. Например, Сергей Чебнев (военнослужащий, Герой РФ. — NEWS.ru) не ушел из Суджи, собрал бойцов. Российские войска показали высокий боевой дух, выучку, пробивались через окружение. А ВСУ были разгромлены, многие осуждены. Все, кто попытается вторгнуться на территорию России, должны знать: они останутся под землей. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Это и произошло с ВСУ. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) пытался усилить вторжением в Курскую область свои переговорные и политические позиции. Но в итоге все закончилось гибелью украинцев. Надо понять, что условия диктует сильный, а слабый их принимает, — высказался Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году обернулось для них самым масштабным провалом со времен окружения в Мариуполе. По его словам, украинское командование серьезно переоценило собственные силы. Он отметил, что для реализации плана Киев создал внушительную группировку войск.

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