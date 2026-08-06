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06 августа 2026 в 11:55

Незаконно удерживаемая в Мьянме гражданка Белоруссии вернулась на родину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гражданка Белоруссии, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину, сообщается на сайте Посольства Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам. Спасение женщины стало возможным благодаря совместным действиям посольства с министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы.

В контакте с таиландскими правоохранителями и при непосредственном участии Почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке обеспечена безопасность белорусской гражданки при транзитном следовании по территории Королевства Таиланд, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка смогла вернуться домой. Сотрудники таиландской иммиграционной полиции помогли женщине в возвращении на родину. Она поблагодарила правительство РФ, МВД и правоохранительные органы за то, что они помогают людям выбираться из подобных ситуаций.

Также стало известно, что петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике, удалось вернуть домой. Отмечается, что девушка находилась в тяжелом состоянии.

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