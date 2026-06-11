Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 17:05

Россиянка смогла вырваться спустя годы ада в рабстве у мексиканской мафии

«112»: петербурженку вернули домой после двух лет трудового рабства в Мексике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике, удалось вернуть домой, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. Отмечается, что девушка находится в тяжелом состоянии и в настоящее время проходит реабилитацию.

Два года назад Мария оказалась в Мексике без денег, вещей и документов. Владелец отеля, в котором она работала, продал ее местной мафии. Девушку удерживали в полуразрушенном здании, почти не кормили и подвергали издевательствам.

По данным канала, девушку избивали — у нее отсутствует значительная часть зубов и она сильно истощена. Попытки обратиться в полицию за границей не принесли результатов.

В настоящее время Мария находится под наблюдением врачей. Возвращение девушки стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел России, представителей СМИ и общественных организаций.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в кол-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей.

Регионы
Санкт-Петербург
Мексика
мафия
насилие
рабство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал возможные варианты укрепления обороны Крыма
Минэкономразвития рассказало о внесезонном туризме на сессии «Авиасейлс»
В Пентагоне из-за угрозы в воздухе заблокировали несколько этажей
Болгария уничтожила обломки неизвестного БПЛА
Названы главные признаки теплового удара
Калужский суд оставил «дочку» французской косметической компании с носом
В России призвали уважать суверенитет соседней с Ираном страны
Похитивший девочку в Нижневартовске выдвинул неожиданную версию событий
Поликлиники массово эвакуировали из-за угрозы минирования в Петербурге
CNN: Иран готовится к высадке военных США на остров Харк
Шведский самолет-разведчик перегнали в Литву после полетов у границ России
Эксперты раскрыли, как ускорить работу ноутбука
В Госдуме объяснили смысл проактивного режима назначения пенсий
Итальянка получила 18 лет за убийство ограбившего ее мигранта
«Упадок, кризис и война»: в ФРГ раскритиковали великие планы Мерца
В Пентагоне открыли Трампу глаза на последствия захвата острова Харк
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
Директора известной певицы обвинили в крупном мошенничестве
Туманы, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве в праздничные выходные
Пассажира арестовали за попытку насильно поцеловать стюардессу
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.