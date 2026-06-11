Россиянка смогла вырваться спустя годы ада в рабстве у мексиканской мафии «112»: петербурженку вернули домой после двух лет трудового рабства в Мексике

Петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике, удалось вернуть домой, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. Отмечается, что девушка находится в тяжелом состоянии и в настоящее время проходит реабилитацию.

Два года назад Мария оказалась в Мексике без денег, вещей и документов. Владелец отеля, в котором она работала, продал ее местной мафии. Девушку удерживали в полуразрушенном здании, почти не кормили и подвергали издевательствам.

По данным канала, девушку избивали — у нее отсутствует значительная часть зубов и она сильно истощена. Попытки обратиться в полицию за границей не принесли результатов.

В настоящее время Мария находится под наблюдением врачей. Возвращение девушки стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел России, представителей СМИ и общественных организаций.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в кол-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей.