26 февраля 2026 в 08:55

В Таиланде задержали россиянина за заманивание в рабство

В Таиланде задержали россиянина, приводившего людей в мошеннические колл-центры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические колл-центры в Мьянме, сообщил Telegram-канал SHOT. В таких заведениях многие попадали в рабство.

Как отметил канал, мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в колл-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей. Россиянин, скрываясь от полицейских, носил накладную бороду, а также снимал полученные от мошенничества деньги с «левых» карт.

Ранее сообщалось, что освобожденной из рабства в Мьянме россиянке по-прежнему угрожают преступники из-за границы. Девушка вернулась в Россию, но боится за свою жизнь. Перед вылетом девушке позвонили злоумышленники и пригрозили убийством, если она станет публично рассказывать о работе мошеннического колл-центра в Мьянме.

До этого в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, в которых обманом удерживали и подвергали пыткам тысячи людей, включая гражданок России и Белоруссии. Преступников наказали после масштабной операции военных Мьянмы и Таиланда, в ходе которой из трудового рабства и вебкам-центров были освобождены около 3500 человек.

Таиланд
Россия
Мьянма
задержания
