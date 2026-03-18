Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 17:29

«Никакой эпичности»: Патрушев раскрыл страшные последствия войны в Иране

Патрушев: война США и Ирана отбросит назад систему мировой торговли

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке отбросит на годы выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту». По его словам, Ормузский пролив, долгие годы служивший связующим звеном глобальных логистических цепочек, превратился в опасную зону противоборства.

По всей видимости, нынешний конфликт отбросит на годы назад выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений, — пояснил он.

Патрушев указал, что операция США «Эпическая ярость» стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики.

И никакой «эпичности» в этой «ярости» нет — вместо нее мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.