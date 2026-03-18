«Никакой эпичности»: Патрушев раскрыл страшные последствия войны в Иране Патрушев: война США и Ирана отбросит назад систему мировой торговли

Конфликт на Ближнем Востоке отбросит на годы выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту». По его словам, Ормузский пролив, долгие годы служивший связующим звеном глобальных логистических цепочек, превратился в опасную зону противоборства.

По всей видимости, нынешний конфликт отбросит на годы назад выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений, — пояснил он.

Патрушев указал, что операция США «Эпическая ярость» стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики.

И никакой «эпичности» в этой «ярости» нет — вместо нее мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.