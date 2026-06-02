Российские войска поразили «кузницу» дронов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Как отметили в ведомстве, компания производит комплектующие для ударных БПЛА большой дальности.

В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области. Также были освобождены три населенных пункта в Днепропетровской области, два в Сумской и один в Запорожской.

До этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».