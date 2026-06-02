Раскрыты потери ВСУ за сутки

Украинские военные за сутки потеряли в зоне СВО около 1240 солдат, следует из сводки Минобороны России. В частности, в зоне действия группировки «Север» потери составили 195 человек, «Запад» — более 185 человек, «Восток» — более 330 человек.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 195 военнослужащих, — указали в ведомстве.

Ранее российские военные нанесли удары по заводам имени Омельченко и «Мотор Сич» в Запорожье. Известно, что были поражены цеха машиностроительного и авиадвигателестроительного предприятий. Кроме того, ведомство заявило, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточными ракетами большой дальности по украинским ОПК. В Минобороны подчеркнули, что это стало ответом на атаку по колледжу в Старобельске.

До этого временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник атаковал электропоезд. Помощник машиниста с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.