Минздрав подсчитал количество спасенных беременностей в 2025 году

Более 46 тыс. беременностей удалось сохранить в России в 2025 году благодаря доабортному консультированию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на 39-м Международном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». По его словам, благодаря принятым мерам на свет появилось 32 тыс. детей, передает ТАСС.

В 2025 году более 46 тыс. беременностей сохранено по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тыс. маленьких граждан нашей страны, — сказал глава Минздрава.

Министр добавил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025 году диспансеризацию прошли более 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Эти данные свидетельствуют о планомерной работе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья населения.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет. По ее словам, об этом говорят исследования по репродуктивному здоровью.