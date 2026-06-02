ВСУ ударили беспилотниками по газовому хозяйству в Запорожской области

ВСУ 10 беспилотниками атаковали газовое хозяйство в Каменке-Днепровской

ВСУ 10 беспилотниками атаковали газовое хозяйство в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщила ТАСС администрация муниципального округа. В результате удара мужчина получил осколочные ранения, четыре единицы транспорта повреждены.

По поступившей информации, между девятью и десятью утра ВСУ атаковали не менее чем десятью беспилотниками инфраструктуру газового хозяйства в Каменке-Днепровской, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ ударили по станции техобслуживания, расположенной рядом со школой «Скифия» в Каменке-Днепровской. Атака произошла вблизи школы.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ на частный сектор Стаханова. Пострадавшие госпитализированы. Также губернатор рассказал, что утром беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший через Кременную. В результате пострадали три человека.

1 июня ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации пострадали четыре мирных жителя. Их госпитализировали в больницу.