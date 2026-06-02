Мостовой лестно высказался в адрес тренера «Краснодара»

Отсутствие игрового футбольного опыта не делает тренера «Краснодара» Мурада Мусаева плохим человеком, заявил экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что не понимает, что сделал специалист для попадания в этот вид спорта.

То, что Мурад Мусаев — нефутбольный человек, не значит, что он плохой. Мы лично не знакомы, но я допускаю, что он вполне нормальный. Просто судьба не наградила возможностью пройти карьеру игрока. Не могу понять, что эти люди сделали для того, чтобы попасть в большой футбол? Книжки читали и пирожки кушали, пока я 20 лет грыз землю. Кто‑то футбол заслужил своей работой, а кто‑то попал в футбол волею судьбы, — заявил Мостовой.

В завершившемся сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив петербургскому «Зениту». В суперфинале Кубка страны «быки» в серии пенальти уступили московскому «Спартаку».

