Американская администрация не исключает, что вновь продлит приостановку действия своих односторонних санкций в отношении нефтяного сектора России, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом он подчеркнул, что базовая политика Вашингтона остается неизменной, передает ТАСС.

В конечном счете это решение принимать Министерству финансов США. Но скажу вам, что это зависит от обстоятельств на тот момент, — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон хотел бы завершить практику исключений как можно скорее. Он объяснил это тем, что лежащая в основе политика страны заключается в применении санкций в отношении российской нефти.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Евросоюз в ситуации с антироссийскими нефтяными санкциями демонстрирует поведение, напоминающее гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Парламентарий отметил, что, перефразируя известную поговорку, санкции приходят и уходят, а потребность Европы в российской нефти остается всегда.