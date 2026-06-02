ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:50

Рубио заявил о возможной отсрочке ограничений для российской нефти

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская администрация не исключает, что вновь продлит приостановку действия своих односторонних санкций в отношении нефтяного сектора России, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом он подчеркнул, что базовая политика Вашингтона остается неизменной, передает ТАСС.

В конечном счете это решение принимать Министерству финансов США. Но скажу вам, что это зависит от обстоятельств на тот момент, — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон хотел бы завершить практику исключений как можно скорее. Он объяснил это тем, что лежащая в основе политика страны заключается в применении санкций в отношении российской нефти.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Евросоюз в ситуации с антироссийскими нефтяными санкциями демонстрирует поведение, напоминающее гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Парламентарий отметил, что, перефразируя известную поговорку, санкции приходят и уходят, а потребность Европы в российской нефти остается всегда.

США
Марко Рубио
санкции
Россия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.