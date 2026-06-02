Россия ждет нового главу Генассамблеи ООН с визитом в Москву

Россия ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, министра иностранных дел Бангладеш Халилура Рахмана, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Так он прокомментировал избрание Рахмана на пост главы 81-й сессии.

Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка. <…> Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов, — сказал Логвинов.

Российская сторона поддерживает намерение Рахмана выстраивать работу Генассамблеи на принципах взаимодействия и равного участия всех стран-членов, отметил дипломат. В Москве также приветствуют его повышенное внимание к потребностям наиболее уязвимых государств Глобального Юга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России хорошо знакомы многие из возможных претендентов на должность генерального секретаря ООН. В том числе Москва положительно оценивает главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.