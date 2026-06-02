Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать американского лидера Дональда Трампа, требуя прекратить журналистское расследование о его супруге Брижит Макрон в обмен на соглашение по Украине, заявила ТАСС журналистка Кэндис Оуэнс. По ее словам, Трамп звонил ей из своей резиденции Мар-а-Лаго и рассказал об этом.

Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка — это правдивая история. У меня есть записи звонков. Он звонил мне из Мар-а-Лаго, если быть точной. Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене, — заявила она.

Ранее Макрон сообщил, что Париж не намерен участвовать в операции Белого дома по вызволению судов, застрявших в Ормузском проливе. По его словам, детали миссии с привлечением 15 тыс. военных пока недостаточно проработаны и понятны.

Кроме того, министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, что Париж и Вашингтон остаются партнерами по НАТО, несмотря на текущие разногласия, в том числе по иранскому вопросу. По словам Вотрен, страны не всегда придерживаются единой позиции, но сохраняют союзнические отношения.