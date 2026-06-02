Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана

Вашингтонская администрация может обсудить с Ираном вопрос о разблокировке его замороженных активов, если Тегеран выполнит американские требования по ядерной программе, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. Он добавил, что чем больше Исламская Республика сделает, тем больше получит, передает ТАСС.

Санкции введены из-за ядерной программы. <...> Так что при выполнении ими того, что мы требуем в ядерной сфере — прекращения обогащения урана, ликвидации запасов обогащенного урана, — при выполнении ими этого, думаю, будут условия для обсуждения замороженных активов, — сказал Рубио.

Госсекретарь также отметил, что прогресс возможен в переговорах США и Ирана. Он выразил сожаление, что представители двух стран контактируют через посредников, и добавил, что переговоры могут не привести к заключению соглашения, которое устроит американцев.

При этом СМИ писали, что контакты между Тегераном и Вашингтоном по доработке текста возможного соглашения приостановлена. По информации источника, пауза длится уже несколько дней. Уточняется, что в последнем послании, направленном из Ирана в США, содержался сигнал насчет введения режима прекращения огня в Ливане.