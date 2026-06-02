Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше

Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше

Певица Лариса Долина назвала кандидатов на участие в «Интервидении», Киев окутало дымом после ночных взрывов, ледник Судного дня угрожает США, Нидерландам и Мальдивам — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Долина назвала возможных представителей России на «Интервидении»

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев, заявила народная артистка РФ Лариса Долина. По ее мнению, у страны есть много талантливых исполнителей.

«Есть Александра Воробьева — там все сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая. У нас есть талантливые девочки и мальчики. <...> Это мог бы быть и Дима Билан, и Сергей Лазарев», — подчеркнула знаменитость.

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь отметил, что на «Интервидение» нужно отправлять малоизвестных артистов, а не состоявшихся звезд. Он подчеркнул, что процесс отбора должен быть открытым и честным, чтобы служить примером для подражания, и назвал неудачным первый опыт проведения конкурса в России в 2025 году.

«Устроить всенародное голосование, конечно, можно, но больших звезд надо прекращать отправлять. Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну должна молодежь, которой нужна дорога. Полагаю, „Интервидение“ не стоит рассматривать как такой же инструмент, как и Евровидение», — уточнил Пригожин.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что подготовка к «Интервидению» в Саудовской Аравии продолжается, несмотря на обострение ситуации в регионе. По его словам, организационные процессы ведутся в штатном режиме.

Александра Воробьева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Саудовская Аравия не сказала нет. Это очень важно. Понятно, что на фоне [ближневосточного] конфликта проведение подобных мероприятий осложняется, но тем не менее подготовка идет своим чередом, и я думаю, что все состоится», — подытожил Швыдкой.

Киев окутало дымом после ночного удара возмездия

Дым окутал небо Киева после ночной серии взрывов, сообщили источники. По их словам, воздушная тревога в столице продлилась 4,5 часа. Представители украинской компании «Нафтогаз» в свою очередь заявили о повреждении одного из своих ключевых инфраструктурных объектов в Харьковской области. Масштабы повреждений уточняются.

Полиция Киева тем временем перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром». Решение было принято на фоне публикаций в СМИ кадров масштабного пожара в одном из сооружений на этой улице.

В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отметили в министерстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На США надвигается ледник Судного дня

Шельфовый барьер ледника Туэйтса, более известного как ледник Судного дня, может создать угрозу безопасности для шести стран. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании. По мнению ученых, таяние ледника может повысить уровень воды в нескольких регионах на три метра и более.

«Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более», — отметили исследователи.

Британский морской геофизик Роберт Лартер уточнил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса рискует полностью разрушиться уже в течение этого года. Эксперт предупредил, что масштабный распад ледяного щита приведет к его стремительному удалению от материка и последующей полной фрагментации.

«Это будет поистине впечатляющее событие, если посмотреть на последовательность спутниковых снимков. И тогда будет очень интересно посмотреть, как ледник отреагирует на это», — пояснил Лартер.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев добавил, что таяние ледника приведет к повышению уровня Мирового океана.

«Потепление дает нам, с одной стороны, таяние ледника, но подъем воды в Мировом океане происходит еще и за счет физических явлений, то есть расширение воды при более высокой температуре. Поэтому верхний слой воды при более высокой температуре тоже приобретает больший объем, и это усугубляет подъем воды в Мировом океане», — объяснил Киселев.

Свое название ледник Туэйтса получил из-за внушительного размера. По площади он примерно равен Великобритании или штату Флорида. По подсчетам ученых, если ледник растает полностью, то уровень Мирового океана поднимется более чем на 60 сантиметров. Следом за ним постепенно таять начнет весь ледяной щит Западной Антарктиды.

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