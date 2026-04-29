Швыдкой рассказал о подготовке «Интервидения» на фоне конфликта в Иране

Подготовка международного конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии продолжается, несмотря на обострение ситуации в регионе, сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Организационные процессы ведутся в штатном режиме.

Саудовская Аравия не сказала «нет». Это очень важно. Понятно, что на фоне конфликта проведение подобных мероприятий осложняется, но, тем не менее, подготовка идет своим чередом, и я думаю, что все состоится, — сказал Швыдкой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на участие Египта в «Интервидении». По его словам, культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и продолжает развиваться. Одним из ключевых направлений остается сотрудничество в сфере высшего образования.

До этого Швыдкой сообщил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не станет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» во второй раз. Он подчеркнул, что в России хватает талантливых исполнителей, среди которых можно будет выбрать следующего участника, передает РИА Новости.