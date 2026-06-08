На границе с Крымом возобновили движение для легковушек

На границе с Крымом возобновили движение для легковушек Балицкий: через пункт пропуска «Джанкой» пустили авто весом до 3,5 тонны

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что проезд разрешен только для указанной категории транспорта.

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей весом до 3,5 тонны, — написал глава региона.

Балицкий добавил, что без ограничений действует проезд автотранспорта через автомобильный пункт пропуска «Армянск». Губернатор призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и указания сотрудников. Он также рекомендовал заранее планировать маршрут с учетом существующих ограничений проезда.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на поврежденном украинскими военными мосту в районе Чонгара на границе с Крымом власти запустили реверсивное движение. О том, что по мосту нанес удар украинский дрон, стало известно 7 июня.