Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 12:52

Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили

На поврежденном ВСУ мосту в районе Чонгара запустили реверсивное движение

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На поврежденном украинскими военными мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области и Крыма власти запустили реверсивное движение, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. О том, что по мосту нанес удар украинский дрон, стало 7 июня. После атаки временно перекрыли проезд через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, — написал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что район Новой Каховки, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. По его словам, самой станции уже нет и киевским военнослужащим нечего там разрушать.

До этого Сальдо сообщал о гибели водителя КамАЗа после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы в направлении пункта пропуска «Джанкой».

Регионы
ВСУ
Херсонская область
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В обстановке давления»: Захарова о прошедших в Армении выборах
Захарова: РФ будет выстраивать отношения с Арменией с учетом шагов Еревана
Военэксперт рассказал, как защитить поезда от украинских дронов
Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Военэксперт раскрыл, кто «подарит» Украине новую баллистическую ракету
Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили
Четыре человека отравились газом из-за голубя в трубе
Трамп обратился с важным призывом к Ирану и Израилю
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.