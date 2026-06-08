Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили На поврежденном ВСУ мосту в районе Чонгара запустили реверсивное движение

На поврежденном украинскими военными мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области и Крыма власти запустили реверсивное движение, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. О том, что по мосту нанес удар украинский дрон, стало 7 июня. После атаки временно перекрыли проезд через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, — написал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что район Новой Каховки, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. По его словам, самой станции уже нет и киевским военнослужащим нечего там разрушать.

До этого Сальдо сообщал о гибели водителя КамАЗа после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы в направлении пункта пропуска «Джанкой».