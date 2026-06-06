В Херсонской области выявили напряженный участок линии соприкосновения

Район Новой Каховки, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, самой станции уже нет и киевским военнослужащим нечего там разрушать.

Каховская ГЭС после подрыва была фактически уничтожена. Как технологический объект она не работает, станции там уже нет, есть незначительные остатки разрушенных конструкций. Район Новой Каховки остается одним из самых напряженных участков, — уточнил Сальдо.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов украинских войск. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией, приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, эвакуировали более 10 тыс. человек, свыше 60 погибли. На ликвидацию последствий ушли месяцы, а предварительная сумма ущерба превысила 11,5 млрд рублей. Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Ранее украинские войска ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в селе Железный Порт на берегу Черного моря в Херсонской области. По словам Сальдо, никто не пострадал.