Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ одним точным ударом

Бойцы группировки войск «Днепр» сорвали ротацию украинских подразделений, уничтожив замаскированный временный опорный пункт, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российская разведка ведет круглосуточное наблюдение за позициями Вооруженных сил Украины, не позволяя им закрепиться на передовой.

Во время разведки операторы беспилотников обнаружили замаскированный временный опорный пункт врага. В нем находились киевские боевики, готовившиеся к ротации. Расчет дроноводов быстро вышел в назначенный район, подготовил аппарат и направил его точно в цель. Военный объект противника был быстро уничтожен, — рассказал Сальдо.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения в Красном Лимане на севере региона проводят зачистку, а украинские военные уже не оказывают организованного сопротивления. По его словам, ВСУ прячутся в подвалах. Российские беспилотники наносят удары по тыловым коммуникациям и живой силе противника уже за пределами населенного пункта.