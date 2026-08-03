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03 августа 2026 в 11:46

Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ одним точным ударом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Бойцы группировки войск «Днепр» сорвали ротацию украинских подразделений, уничтожив замаскированный временный опорный пункт, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российская разведка ведет круглосуточное наблюдение за позициями Вооруженных сил Украины, не позволяя им закрепиться на передовой.

Во время разведки операторы беспилотников обнаружили замаскированный временный опорный пункт врага. В нем находились киевские боевики, готовившиеся к ротации. Расчет дроноводов быстро вышел в назначенный район, подготовил аппарат и направил его точно в цель. Военный объект противника был быстро уничтожен, — рассказал Сальдо.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения в Красном Лимане на севере региона проводят зачистку, а украинские военные уже не оказывают организованного сопротивления. По его словам, ВСУ прячутся в подвалах. Российские беспилотники наносят удары по тыловым коммуникациям и живой силе противника уже за пределами населенного пункта.

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