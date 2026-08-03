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03 августа 2026 в 12:43

Зеленский нашел кандидата на пост нового главы украинской разведки

«Украинская правда»: секретаря СНБО Умерова могут назначить главой СВР Украины

Игорь Клименко Игорь Клименко Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский планирует перевести секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на другую должность, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что его могут сделать главой Службы внешней разведки страны.

Секретарем СНБО вместо Умерова, по данным информаторов, может стать Игорь Клименко, исполняющий обязанности министра внутренних дел. В свою очередь, советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что с Умеровым будет «отдельный разговор» о дальнейшей работе.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины. Глава государства поручил кандидату продолжить начатые реформы в сфере обороны.

До этого посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече с Зеленским заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства. При этом Зеленский, по информации источников, был готов предложить Залужному посты в госаппарате, если тот откажется от участия в выборах.

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