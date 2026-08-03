Назван самый дорогой продукт июля в мире

В июле мировые цены на яйца выросли на 334%, что стало максимальным показателем среди всех товарных групп, в то время как апельсиновый сок подешевел на 14,8%, продемонстрировав самое заметное падение, следует из аналитики РИА Новости данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. Существенный рост также показали овес (+15,5%) и пшеница (+10,4%) на фоне сохраняющегося спроса на зерновые.

Среди промышленных товаров наибольшее подорожание зафиксировано у карбамида и стирола (+18,6%), а также у полипропилена (+13,6%) и полиэтилена (+11,6%). В энергетическом секторе лидерами роста стали нефть Urals (+50,5%), британский газ (+44%) и европейский газ (+39%). Помимо апельсинового сока, в минус ушли литий (-10,6%) и чай на индийском рынке (-9,7%). Эксперты связывают динамику с сезонными факторами, изменением спроса и производственными ограничениями.

Ранее сообщалось, что с начала года в России огурцы стали самым подешевевшим продуктом. Цены на них снизились на 55,4 %. Также значительно уменьшилась стоимость помидоров (на 23,5 %) и сливочного масла (на 6,5 %).