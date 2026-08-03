Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара МЧС: в период с 5 по 7 августа в Москве ожидается сильная жара

Жара до 32 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни, предупредили в столичном главке МЧС. По информации ведомства, высокие температуры продержатся в период с 5 по 7 августа.

В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать меры предосторожности. В МЧС советуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды, чтобы не допустить перегрева.

Ранее сообщалось, что лесные пожары и аномальная жара, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, привели к экономическим потерям в размере €3,1 млрд (274 млрд рублей). Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

До этого более 100 городов и округов Германии ограничили использование воды. Причиной стали отсутствие дождей зимой и весной, снижение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной температуры. Всего ограничения уже действуют в 109 населённых пунктах.