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03 августа 2026 в 14:29

В ГД предложили меры поддержки молодых волонтеров, которые помогают фронту

Депутат Панеш предложил начислять пять баллов ЕГЭ волонтерам, помогающим фронту

Ученики средней школы плетут маскировочные сети для российских бойцов СВО Ученики средней школы плетут маскировочные сети для российских бойцов СВО Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил добавлять пять баллов к результатам ЕГЭ волонтерам, которые помогают фронту. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такой шаг позволит признать вклад молодежи в победу.

Тысячи молодых людей по всей стране ежедневно помогают нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети, собирают и сортируют гуманитарную помощь, помогают раненым в госпиталях, работают с семьями погибших. Это не просто добрые дела — это вклад в общую победу. При этом те, кто официально занимается волонтерством, не получают никаких преференций при поступлении в вузы, в отличие от участников СВО. Я предлагаю законодательно закрепить право волонтеров, помогающих фронту в официальных молодежных и общественных организациях, на дополнительные пять баллов к ЕГЭ, — сказал Панеш.

Он отметил, что 1 сентября 2026 года волонтерская деятельность станет частью школьной программы в рамках предмета «Индивидуальный проект». По словам депутата, участвуя в социальных инициативах, школьники смогут заработать до 25 часов на платформе «Добро.рф». Парламентарий пояснил, что время будет конвертироваться в дополнительные баллы к результатам ЕГЭ — от 1 до 10.

Уже сегодня более 110 вузов в 63 регионах планируют начислять баллы за активность в проектах «Движения первых». Однако эта система пока не гарантирует единого подхода. Те, кто сегодня помогает фронту, заслуживают не только благодарности, но и реальных преимуществ при поступлении. Пять баллов к ЕГЭ — это немного, но это признание того, что их труд важнее для страны, чем случайные победы на олимпиадах, — заключил Панеш.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил включить в перечень предметов ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью. Кроме того, он высказался за улучшение системы апелляций, чтобы снизить субъективность при проверке творческих заданий.

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