В ГД предложили меры поддержки молодых волонтеров, которые помогают фронту

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил добавлять пять баллов к результатам ЕГЭ волонтерам, которые помогают фронту. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такой шаг позволит признать вклад молодежи в победу.

Тысячи молодых людей по всей стране ежедневно помогают нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети, собирают и сортируют гуманитарную помощь, помогают раненым в госпиталях, работают с семьями погибших. Это не просто добрые дела — это вклад в общую победу. При этом те, кто официально занимается волонтерством, не получают никаких преференций при поступлении в вузы, в отличие от участников СВО. Я предлагаю законодательно закрепить право волонтеров, помогающих фронту в официальных молодежных и общественных организациях, на дополнительные пять баллов к ЕГЭ, — сказал Панеш.

Он отметил, что 1 сентября 2026 года волонтерская деятельность станет частью школьной программы в рамках предмета «Индивидуальный проект». По словам депутата, участвуя в социальных инициативах, школьники смогут заработать до 25 часов на платформе «Добро.рф». Парламентарий пояснил, что время будет конвертироваться в дополнительные баллы к результатам ЕГЭ — от 1 до 10.

Уже сегодня более 110 вузов в 63 регионах планируют начислять баллы за активность в проектах «Движения первых». Однако эта система пока не гарантирует единого подхода. Те, кто сегодня помогает фронту, заслуживают не только благодарности, но и реальных преимуществ при поступлении. Пять баллов к ЕГЭ — это немного, но это признание того, что их труд важнее для страны, чем случайные победы на олимпиадах, — заключил Панеш.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил включить в перечень предметов ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью. Кроме того, он высказался за улучшение системы апелляций, чтобы снизить субъективность при проверке творческих заданий.