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03 августа 2026 в 13:53

В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах

Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на аэростате

Фото: Олег Казанцев/РИА Новости
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Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта для коммерческих перевозок на свободном аэростате, сообщили в пресс-службе ведомства. Документ, разрешающий выполнение воздушных перевозок, получило ООО «Электрик технолоджи» (бренд «Открытое небо»). Специалисты Западно-Сибирского МТУ Росавиации подтвердили соответствие заявителя федеральным авиационным правилам.

Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна — свободного аэростата, — следует из сообщения.

В сертификат включен свободный аэростат AT104 модели 902TА российского производства (компания «Русбал»), рассчитанный на пять пассажиров. Ведется сертификация еще одного аэростата, который позволит выполнять полеты над Республикой Алтай. Это первое разрешение такого рода в стране, открывающее новое направление коммерческой авиации.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ижавиа». Причиной стали нарушения, выявленные в ходе инспекционной проверки.

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