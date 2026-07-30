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30 июля 2026 в 19:14

Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа»

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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа», сообщило ведомство в МАКС. Решение принято по итогам инспекционной проверки, которая проходила с 20 по 23 июля и должна была подтвердить устранение нарушений, выявленных во время профилактического визита Ространснадзора весной.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа», — говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений российского воздушного законодательства — допуск к полету судна, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме. Кроме того, компании вменялось ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов.

С 1 августа перевозчик лишается права выполнять коммерческие воздушные перевозки. В связи с этим компания уже закрыла продажу билетов на все рейсы, запланированные начиная с 1 августа. Чтобы пассажиры не остались без перевозки, их рейсы перераспределят между другими авиакомпаниями.

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