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30 июля 2026 в 19:13

Захарова вскрыла двуличное отношение Европы к России

Захарова: Европа отказывается слушать позицию России по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Европейские страны отказываются выслушивать позицию России по Украине, высказала мнение представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на YouTube-канале Павла Костина. Она отметила, что в то же время Запад постоянно пытается влезть за стол переговоров.

Думаю, что эти заявления слышали все. Заявления от Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен. Они транслируются везде, что им обязательно нужно быть в процессе переговоров, что они хотят вовлечения в урегулирование. Казалось бы, если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон, — заявила Захарова.

По ее словам, в Европе подавляется любая точка зрения, которая не согласуется с официальной западной позицией. Она напомнила, что издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее представитель МИД выразила надежду на то, что США дадут адекватную оценку атакам Украины на энергетические цепочки. Она пожелала, чтобы администрация Соединенных Штатов повлияла на президента страны Владимира Зеленского.

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